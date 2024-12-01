Eski hakemler Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

13. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: 61 numaralı Trabzonsporlu oyuncu, Yusuf Özdemir'e değil, yaptığı hareketi kesmek için kaydı. Yaptığı hareketin bütününe baktığımız zaman bir kontrolsüz süpürme söz konusu değil. Topa yapılmış bir kayarak müdahale. Dolayısıyla hakemin 'devam' kararının yerinde olduğu fikrindeyim.

Bahattin Duran: 61 numaralı Trabzonsporlu oyuncu, Yusuf'a doğru kaysaydı top ayaktan çıkmış olsa bile o hareket kontrolsüz diyecektik ve o zaman penaltıdan bahsedecektik. Ama oyuncu akıllı bir şekilde kendi kalesine doğru yöneldi ve şekilde kaydı. Burada bir ihlal söz konusu değil benim için.

Deniz Çoban: Trabzonsporlu oyuncu çok da dikkatli davranmıyor. Altta kalan ve büküle gelen ayağı kırmızılı oyuncunun destek ayağına temas ediyor. Bu bir defa gecikmiş müdahale değil, önüne doğru kaymış. Bir sonraki hamlesini yani bir avantajını elinden aldı mı? Hayır. Top artık gitmiş ve hamlesi bitmiş. Normal şartlarda bu oyuncunun devam etme şansı olsaydı buna penaltı diyebilirdim. Ama top artık gitmiş, gecikmiş bir müdahale değil. Ben de bu pozisyona 'penaltı' demem.