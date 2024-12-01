Eski hakemler Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?
Eski hakemler, Alanyaspor - Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın hakemi Burak Pakkan'ın tartışmalı kararları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında masaya yatırıldı.
İşte Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın yorumları:
Yusuf Özdemir'in ilk sarı kartında karar doğru mu?
Bahattin Duran: Topla oynamadı Yusuf. Ayağının ucuna basıyor. Sarı kartı kabul ederim.
Bülent Yıldırım: Topa doğru samimiyetle uzanmış bir ayak değil. Rakip oyuncu sol ayağıyla oynarken, Yusuf'un gecikmiş müdahalesi rakibin sağ kramponuyla buluşuyor. O yüzden 'Az bastı, çok bastı' yorumuna hiç girmem, sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bence de sarı kart doğru. Hakemin sarı kart olarak değerlendirmesini eleştirmiyorum.
13. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: 61 numaralı Trabzonsporlu oyuncu, Yusuf Özdemir'e değil, yaptığı hareketi kesmek için kaydı. Yaptığı hareketin bütününe baktığımız zaman bir kontrolsüz süpürme söz konusu değil. Topa yapılmış bir kayarak müdahale. Dolayısıyla hakemin 'devam' kararının yerinde olduğu fikrindeyim.
Bahattin Duran: 61 numaralı Trabzonsporlu oyuncu, Yusuf'a doğru kaysaydı top ayaktan çıkmış olsa bile o hareket kontrolsüz diyecektik ve o zaman penaltıdan bahsedecektik. Ama oyuncu akıllı bir şekilde kendi kalesine doğru yöneldi ve şekilde kaydı. Burada bir ihlal söz konusu değil benim için.
Deniz Çoban: Trabzonsporlu oyuncu çok da dikkatli davranmıyor. Altta kalan ve büküle gelen ayağı kırmızılı oyuncunun destek ayağına temas ediyor. Bu bir defa gecikmiş müdahale değil, önüne doğru kaymış. Bir sonraki hamlesini yani bir avantajını elinden aldı mı? Hayır. Top artık gitmiş ve hamlesi bitmiş. Normal şartlarda bu oyuncunun devam etme şansı olsaydı buna penaltı diyebilirdim. Ama top artık gitmiş, gecikmiş bir müdahale değil. Ben de bu pozisyona 'penaltı' demem.
Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Burada iki şeye bakacağız. Cihan Çanak orta alanda bir faule maruz kaldı mı, ardından Makouta'ya penaltıyı gerektirecek bir müdahalede bulundu mu? Cihan topa doğru gelirken belli belirsiz bir temas var. Hakemin yeri çok iyi olduğu için bu kararına saygı duyuyorum. Penaltıda ise Makouta'nın düşüşünün hakemi yanılttığını düşünüyorum. Cihan'ın kramponu en fazla küçük bir küsüratla, yanak yanağa bir temasta bulunmuş olabilir. Ancak Makouta öyle bir düşüyor ki hakem de orada bir çelme olduğunu düşündü, yanıldı. Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakında ilgisi yok. VAR, temasın niteliği konusunda iletişime geçmeliydi ve bu penaltı iptal edilebilirdi.
Bahattin Duran: Cihan'a yapılan bir müdahale söz konusu değil, faul yok pozisyonda. Sonraki pozisyonda Cihan'ın yaptığı bir ihlal yok. Hakemin penaltı kararı çok yanlış. Burada VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi gerekiyordu.
Deniz Çoban: Benim için de penaltı değil pozisyon.
Yusuf Özdemir'in gördüğü kırmızı kartta karar doğru mu?
Bahattin Duran: Maçtaki bence en yanlış karar buydu. Faulu yapıp, kontrolsüz şekilde rakibin ayağına basan Visca. Ama hakem bunu tam ters gördü. Yusuf'un Visca'nın ayağına bastığını gördü veya o şekilde yorumladı ve çok yanlış bir şekilde Alanyasporu Yusuf'a ikinci sarı kartı göstererek oyundan ihraç etti.
Bülent Yıldırım: Hakemin düdüğünden sonra Edin Visca'nın da yüz ifadesinin ne kadar şaşkın olduğunu gördük. Yusuf talihsiz bir şekilde, yanlış bir gözlemle ihraç edilmiş oldu. Burada bir basma söz konusu ise Visca, Yusuf'un ayağına basmış. Çok hatalı bir ikinci sarı kart oldu.
Deniz Çoban: Sizinle aynı fikirdeyim. Böyle ikinci sarı kart olmaz.
Trabzonspor'un faul nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?
Bahattin Duran: Hakemin düdük zamanlaması doğru. Top ağlara girdikten sonra hakem düdük çalıyor. Banza'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle düdük çalıyor. Banza'nın rakibine bir teması var ve rakibini itiyor. Alanyasporlu oyuncunun bu müdahaleyi çok abarttığını ve kendisini geriye doğru attığını düşünüyorum. Banza'nın bu itmesinin faul için yeterli olmadığını, Trabzonspor golünün nizami olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Yandan bir temas oldu ama etkili bir itme olmadı. Verilmesi gereken bir gol verilmemiş oldu. Pozisyonda faul göremedim, golün geçerli olması gerektiğini dşünüyorum.
Deniz Çoban: Aliti'nin Banza'nın müdahalesini çok abartarak düştüğü düşüncesindeyim. Futbolda bu kadar temas her zaman olur. Hakemin kararına saygı duymakla birlike, ben burada faul vermese ve gol kararını verse çok daha doğru olacağı fikrindeyim.
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