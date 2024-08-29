Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 09:49
Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 0-02ın rövanşında kendi sahasında Enrico Maassen'in ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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