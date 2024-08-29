Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 0-02ın rövanşında kendi sahasında Enrico Maassen'in ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
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