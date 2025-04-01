Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında sahasında Inter U19 ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 10:53
Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. 

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor U19, sahasında Andrea Zanchetta'nın ekibi Inter U19 ile karşılaşacak.

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR U19 - INTER U19 MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR U19 - INTER U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Alessandro Dudic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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