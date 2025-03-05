Trabzonspor U19'dan tarihi başarı: UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıktı!

Trabzonsopr U19, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda ağırladığı Atalanta U19'u penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor U19'dan tarihi başarı: UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:14

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

PENALTILARLA TURLADI

90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.

Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.


Etiketler: #trabzonspor #UEFA Gençlik Ligi #Atalanta

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