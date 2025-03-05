Trabzonspor U19'dan tarihi başarı: UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
Trabzonsopr U19, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda ağırladığı Atalanta U19'u penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
PENALTILARLA TURLADI
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.
Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.
Etiketler: #trabzonspor #UEFA Gençlik Ligi #Atalanta
Spor Haberleri
- EuroBasket 2025'in ev sahipleri, birer rakibini seçti
- Rıza Çalımbay, Sivasspor'a geri döndü!
- Araçtan fırlayıp yola düşen kadın hayatını kaybetti
- Sivasspor'dan kadın taraftarlara müjde!
- Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında?
- Manisa FK'de yol ayrımı!
- Beşiktaş'tan TFF'ye 'altyapı' tepkisi!
- Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan yok!
- Çağlar Söyüncü'nün özgüveni tam: '3 kupaya talibiz'
- Trabzonspor'un gençlerinden tarihi başarı!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!