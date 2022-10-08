Trabzonsporlu futbolcu Manolis Siopis: 'Takım için bir lütuf'

"Bakasetas benim için çok önemli"

Takım arkadaşı ve vatandaşı Bakasetas'ın kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Bakasetas’ın benim kariyerimde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda yer ediniyor. Dışarıda yer ediniyor olması çok daha önemli. Benim için yaptığı onca şey arkadaşlıktan daha fazlası ona sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Çünkü saha dışında yaptığı bütün şeyler benim için çok önemli. Adaptasyonla ilgili söyleyeceğim şey aslında yemekle aynı değil ama çoğu açıdan benziyoruz. Kültür, yemek, aynı çılgın insanlar, tutku, futbolun izlenmesi konusundaki sevgi bu nedenle zaten Yunan oyuncular da Türkiye’ye gelip burada futbol oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü hızlı adaptasyon süreci geçirebiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.