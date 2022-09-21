Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra, İspanya'da manşetlerde!

Trabzonspor, Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bartra'ya her bir sezon için 1.5 milyon Euro ödenecek. Ayrıca, her bir sezon için başarıya bağlı bonus olarak 700 bin Euro prim ödeneceği borsaya bildirilmişti. Kulüp, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağını açıklamıştı.