Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra, İspanya'da manşetlerde!
Avrupa kupalarındaki Kopenhag ve Süper Lig'de takımının üçüncü haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki İspanyol stoper yükselişteki performansını, önceki gün takımına galibiyeti getirdiği golüyle taçlandırdı. Bartra'ya İspanyol basını da yakından ilgi gösteriyor.
Trabzonspor, Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bartra'ya her bir sezon için 1.5 milyon Euro ödenecek. Ayrıca, her bir sezon için başarıya bağlı bonus olarak 700 bin Euro prim ödeneceği borsaya bildirilmişti. Kulüp, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağını açıklamıştı.
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