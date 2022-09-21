Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra, İspanya'da manşetlerde!

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:06
<p>Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Marc Bartra, bordo-mavili takım olan uyum sürecini çabuk atlattı. İspanyol stoperin Gaziantep FK maçında attığı gol ve performansı İspanyol basınında da gündem oldu.</p>

Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Marc Bartra, bordo-mavili takım olan uyum sürecini çabuk atlattı. İspanyol stoperin Gaziantep FK maçında attığı gol ve performansı İspanyol basınında da gündem oldu.

<p>Avrupa kupalarındaki Kopenhag ve Süper Lig'de takımının üçüncü haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki İspanyol stoper yükselişteki performansını, önceki gün takımına galibiyeti getirdiği golüyle taçlandırdı. Bartra'ya İspanyol basını da yakından ilgi gösteriyor.</p>

Avrupa kupalarındaki Kopenhag ve Süper Lig'de takımının üçüncü haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki İspanyol stoper yükselişteki performansını, önceki gün takımına galibiyeti getirdiği golüyle taçlandırdı. Bartra'ya İspanyol basını da yakından ilgi gösteriyor.

<p>Mundo Deportivo'da 'Bartra Trabzonspor'a galibiyeti getirdi' başlığıyla yayımlanan haberde ligde çıktığı 5. maçında gol atmayı başardığı belirtildi. AS gazetesi ise 'Bartra Trabzonspor'a galibiyeti getirdi' ifadeleriyle okuyucularına haberi duyurdu.</p>

Mundo Deportivo'da 'Bartra Trabzonspor'a galibiyeti getirdi' başlığıyla yayımlanan haberde ligde çıktığı 5. maçında gol atmayı başardığı belirtildi. AS gazetesi ise 'Bartra Trabzonspor'a galibiyeti getirdi' ifadeleriyle okuyucularına haberi duyurdu.

<p>Trabzonspor, Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bartra'ya her bir sezon için 1.5 milyon Euro ödenecek. Ayrıca, her bir sezon için başarıya bağlı bonus olarak 700 bin Euro prim ödeneceği borsaya bildirilmişti. Kulüp, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağını açıklamıştı.</p>

Trabzonspor, Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bartra'ya her bir sezon için 1.5 milyon Euro ödenecek. Ayrıca, her bir sezon için başarıya bağlı bonus olarak 700 bin Euro prim ödeneceği borsaya bildirilmişti. Kulüp, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağını açıklamıştı.

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