Melih Saatçı: 'Trabzonspor’un mili maç arasını çok iyi değerlendirmesi gerekir'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:18

Trabzonspor, Süper Lig’in 7.haftasında sahasında Gaziantep FK’yi 3-2 mağlup etti. Spor yazarı Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Saatçı'nın değerlendirmesi...

"Trabzonspor, sahasında 3-2 galip gelse de problemlerini çözmesi için mili maç arasını çok iyi değerlendirmesi gerekir.

Trabzonspor’un kalesinde çok pozisyon veren bir takım olmasının sancıları Gaziantep FK karşısında da aynen devam etti. Defansın ortasında oynayan stoperlerin ağır oluşu ile beraber orta saha oyuncularının da yardımlaşmada etkisiz kalması Trabzonspor’un rakiplerine çok pozisyon yaratmakta. Trabzonspor maç başlar başlamaz gol yedi. Maçın başında gol yenmez mi? Elbette yenir fakat şampiyon takım bu kadar basit goller yemez. İki gol de takım savunmasının olmamasından geldi. Özellikle Bartra ve Larsen’in olduğu sağ kanat, bu karşılaşma üzerinden değerlendirirsek Trabzonspor adına büyük sıkıntı oldu. Maç boyunca Larsen ve Eren, iki bek ne hücumda ne de savunmada iyi değildi.

Önemle belirtmeliyim ki Trabzonspor’un kadrosu tempo yapacak, rakibi presle bunaltacak bir takım kurgusu değil. Teknik heyetin elindeki oyunculara göre oluşturacağı oyun kurgusu Trabzonspor’u başarıya götürebilir. Bu sebeple Trabzonspor teknik heyetinin milli maç arasını takımdaki eksiklikleri gidermesi için çok iyi kullanması gerekir.

Sonuç olarak; milli maç arasına girmeden UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız karşısında alınan galibiyet ve de Gaziantep karşısında 0-2’den maçı 3-2'ye çevirebilmek, takımın ve camianın ileriki haftalara umutla bakabilmesi açısından çok önemlidir."