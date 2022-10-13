Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un Trabzonspor heyecanı!

TAYYİP TALHA, TRABZON MAÇINA KONSANTRE

Fenerbahçe derbisindeki başarılı görüntüsü ile dikkatleri üstüne çeken Sanuç, Giresunspor maçında da etkili performansını golle taçlandırmıştı. Genç savunmacı Trabzonspor maçına da konsantre oldu. Tayyip Talha yine dev bir maçta 11'de olacağı için de heyecanlı.