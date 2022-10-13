Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un Trabzonspor heyecanı!

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:54
<p>Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlıların formda defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, bu karşılaşma öncesinde tempo düşürmüyor.</p>

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlıların formda defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, bu karşılaşma öncesinde tempo düşürmüyor.

<p><strong>TAYYİP TALHA, TRABZON MAÇINA KONSANTRE </strong></p> <p>Fenerbahçe derbisindeki başarılı görüntüsü ile dikkatleri üstüne çeken Sanuç, Giresunspor maçında da etkili performansını golle taçlandırmıştı. Genç savunmacı Trabzonspor maçına da konsantre oldu. Tayyip Talha yine dev bir maçta 11'de olacağı için de heyecanlı.</p>

TAYYİP TALHA, TRABZON MAÇINA KONSANTRE

Fenerbahçe derbisindeki başarılı görüntüsü ile dikkatleri üstüne çeken Sanuç, Giresunspor maçında da etkili performansını golle taçlandırmıştı. Genç savunmacı Trabzonspor maçına da konsantre oldu. Tayyip Talha yine dev bir maçta 11'de olacağı için de heyecanlı.

<p><strong>SAVUNMADAKİ LİDER: TALHA </strong></p> <p>Beşiktaş'ta bilindiği üzere Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in savunmadaki lideri olacak Sanuç, rakip golcülere geçit vermemeye çalışacak.</p>

SAVUNMADAKİ LİDER: TALHA

Beşiktaş'ta bilindiği üzere Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in savunmadaki lideri olacak Sanuç, rakip golcülere geçit vermemeye çalışacak.

<p><strong>GOLCÜLER İÇİN BİREBİR ANLATIM </strong></p> <p>Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'un forvet oyuncularının artıları ve eksileri konusunda savunma oyuncularına bilgiler verecek ve analizlerini paylaşacak. Bu açıdan da Tayyip Talha'ya büyük iş düşecek.</p>

GOLCÜLER İÇİN BİREBİR ANLATIM

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'un forvet oyuncularının artıları ve eksileri konusunda savunma oyuncularına bilgiler verecek ve analizlerini paylaşacak. Bu açıdan da Tayyip Talha'ya büyük iş düşecek.

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