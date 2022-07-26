İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, Alman orta saha oyuncusu Patrick Ebert'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 18:16
İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da yer aldığı törende, orta sahada görev alan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Patrick Ebert, kariyerinde Hertha Berlin, Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Ingolstadt, Dinamo Dresden, Xanthi ve Kavala'da forma giydi.


Patrick Ebert istanbulspor transfer
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