İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti

26 Temmuz 2022 Salı, 18:16

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da yer aldığı törende, orta sahada görev alan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Patrick Ebert, kariyerinde Hertha Berlin, Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Ingolstadt, Dinamo Dresden, Xanthi ve Kavala'da forma giydi.