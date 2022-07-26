İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, Alman orta saha oyuncusu Patrick Ebert'i renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da yer aldığı törende, orta sahada görev alan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Patrick Ebert, kariyerinde Hertha Berlin, Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Ingolstadt, Dinamo Dresden, Xanthi ve Kavala'da forma giydi.
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