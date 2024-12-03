Tugay Kerimoğlu'ndan İrfan Can Kahveci iddiası: 'Oyun aklı çok iyi ama...'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Tugay Kerimoğlu, sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren İrfan Can Kahveci için çarpıcı bir iddiada bulundu.
Yıldız futbolcunun, küskün olduğunu iddia eden Tugay Kerimoğlu'nun TRT Spor'daki açıklamaları şöyle:
"OYUN AKLI ÇOK İYİ AMA..."
"Bir önceki sezon arşivde yerini alır. Bir sonraki sezon yeni teknik direktör geldiği zaman, bir de bu Jose Mourinho ise aksine iki katını yapman lazım."
"İrfan Can Kahveci'nin oyun aklı gerçekten çok iyi ama küsmekle bazı şeylerin mesajını veremezsin."
"SENİ HERKES BİLİYOR"
"Oğuz ve İrfan, ikisi de aynı zamanda kulübede oturmuyor muydu? Bugün itibarıyla Oğuz'un bazı şeylerin karşılığını verirken İrfan hala birtakım şeyleri saha içinde bulmaya çalışmakla kendini ifade etmeye çalışıyor."
"Senin kimseye bir şey ifade etme şansın yok çünkü sen zaten yapmışsın. İnsanlara çok ekstra şeyler yapmana da gerek yok. Seni zaten herkes biliyor."
"İRFAN'IN İYİ OLMASININ SEBEBİ..."
"Şimdi geleyim ikinci noktaya. İrfan'ın iyi olmasının en büyük sebebi Osayi'ydi. Bu ikilinin birbirini tamamlama noktası; biri süre alıyor, biri almıyor."
"Bu oyuncu kontrat istiyorsa kendi adına daha güçlü olup daha fazlasını vermesi lazım."
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