Tugay Kerimoğlu'ndan İrfan Can Kahveci iddiası: 'Oyun aklı çok iyi ama...'

"OYUN AKLI ÇOK İYİ AMA..."

"Bir önceki sezon arşivde yerini alır. Bir sonraki sezon yeni teknik direktör geldiği zaman, bir de bu Jose Mourinho ise aksine iki katını yapman lazım."

"İrfan Can Kahveci'nin oyun aklı gerçekten çok iyi ama küsmekle bazı şeylerin mesajını veremezsin."