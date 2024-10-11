Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. maçında sahasında Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2024 Cuma, 11:20
Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, sahasında Robert Prosinecki'nin ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

A Milli Takım Karadağ UEFA Uluslar B Ligi

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