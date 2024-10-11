Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. maçında sahasında Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, sahasında Robert Prosinecki'nin ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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