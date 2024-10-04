A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Sürpriz isim ilk defa çağrıldı
A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.
Daha önce 2 kez A Milli Takım forması giyen Ahmed Kutucu da uzun bir aradan sonra (2020) yeniden milli takım kadrosuna dahil edildi.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:
Etiketler: #a milli futbol takımı #Karadağ #İzlanda
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