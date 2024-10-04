A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Sürpriz isim ilk defa çağrıldı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:06

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:14

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.

Daha önce 2 kez A Milli Takım forması giyen Ahmed Kutucu da uzun bir aradan sonra (2020) yeniden milli takım kadrosuna dahil edildi.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu: