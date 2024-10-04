Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki: 'Nedenini merak ediyoruz?'

Konyaspor, Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a seçilmemesine tepki gösterdi. Konyaspor'un açıklamasında, "Nedenini merak ediyoruz?" denildi.

Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki: 'Nedenini merak ediyoruz?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:14

Konyaspor, savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ın A Milli Takım kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi.

Yeşil-beyazlılar, Adil Demirbağ'ın istatistiklerini paylaştı ve İtalyanca olarak, "Nedenini merak ediyoruz?" ifadelerini yazdı.

Konyaspor'un paylaşımı şu şekilde: 

 


Etiketler: #Adil Demirbağ #A Milli Takım #kadro

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