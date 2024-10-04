Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki: 'Nedenini merak ediyoruz?'
Konyaspor, Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a seçilmemesine tepki gösterdi. Konyaspor'un açıklamasında, "Nedenini merak ediyoruz?" denildi.
Konyaspor, savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ın A Milli Takım kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi.
Yeşil-beyazlılar, Adil Demirbağ'ın istatistiklerini paylaştı ve İtalyanca olarak, "Nedenini merak ediyoruz?" ifadelerini yazdı.
Konyaspor'un paylaşımı şu şekilde:
Ci chiediamo perché? ??#AdilDemirbağ pic.twitter.com/vCNU0UWQi3— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 4, 2024
Etiketler: #Adil Demirbağ #A Milli Takım #kadro
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