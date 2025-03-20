Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Tamer Öztürk
20 Mart 2025 Perşembe, 09:30
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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