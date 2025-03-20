Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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