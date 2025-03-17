Fransa Milli Takımı'ndan Marcus Thuram kararı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 22:04

Güncelleme: 17.03.2025 - 22:09

Marcus Thuram, Fransa Milli Takımı kadrosundan bileğindeki sakatlık nedeniyle çıkartıldı.

Fransa'nın kadrosu geçen perşembe günü açıklanmadan önce, Thuram'ın çağrılıp çağrılmayacağı belirsizdi. Ancak Didier Deschamps, Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'nin oyuncunun bilek sakatlığı yaşadığını açıklamasına rağmen onu kadroya dahil etti. Buna rağmen Thuram, milli ara öncesi Inter'in son UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlamıştı.

Thuram'ın milli takımdan çıkarıldığı, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından pazartesi günü yapılan bir açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, oyuncunun sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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FFF'nin açıklamasına göre Deschamps, şimdilik 23 kişilik kadroyla devam edecek.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde 20 Mart'ta Split'te ve 23 Mart'ta Stade de France'ta Hırvatistan'a karşı iki maç oynayacak.

Fransa Milli Takımı aday kadrosu şu şekilde: