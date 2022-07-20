Türkiye'de en çok hangi yabancı takım destekleniyor? İşte dev anketin sonuçları...

Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu.