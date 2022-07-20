Türkiye'de en çok hangi yabancı takım destekleniyor? İşte dev anketin sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:18
<p>Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu. </p>

Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu. 

<p>"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer aldı.</p>

"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer aldı.

<p>İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Liverpool takip etti. </p>

İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Liverpool takip etti. 

<p>Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numaraya yüzde 11,6 yüzdelik oranla Barcelona yerleşti.</p>

Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numaraya yüzde 11,6 yüzdelik oranla Barcelona yerleşti.

<p>Barcelona'yı Manchester United, Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer aldı.</p>

Barcelona'yı Manchester United, Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer aldı.

<p>Real Madrid, yüzde 17,9</p>

Real Madrid, yüzde 17,9

<p>Liverpool, yüzde 16,9</p>

Liverpool, yüzde 16,9

<p>Barcelona, yüzde 11,6</p>

Barcelona, yüzde 11,6

<p>Manchester United, yüzde 10</p>

Manchester United, yüzde 10

<p>Bayern Münih, yüzde 5,9</p>

Bayern Münih, yüzde 5,9

<p>Manchester City, yüzde 5,1</p>

Manchester City, yüzde 5,1

<p>PSG, yüzde 4,9</p>

PSG, yüzde 4,9

<p>Chelsea, yüzde 4,6</p>

Chelsea, yüzde 4,6

<p>Borussia Dortmund, yüzde 4,5</p>

Borussia Dortmund, yüzde 4,5

<p>Juventus, yüzde 2,5</p>

Juventus, yüzde 2,5

<p>Milan, yüzde 2,1</p>

Milan, yüzde 2,1

<p>Arsenal, yüzde 1,9</p>

Arsenal, yüzde 1,9

<p>İnter, yüzde 1,4</p>

İnter, yüzde 1,4

<p>Tottenham, yüzde 0,8</p>

Tottenham, yüzde 0,8

<p>Atletico Madrid, yüzde 0,6</p>

Atletico Madrid, yüzde 0,6

<p>Ajax, yüzde 0,5</p>

Ajax, yüzde 0,5

<p>Roma, yüzde 0,5</p>

Roma, yüzde 0,5

<p>Lille, yüzde 0,5</p>

Lille, yüzde 0,5

<p>Napoli, yüzde 0,5</p>

Napoli, yüzde 0,5

<p>Leicester City, yüzde 0,3</p>

Leicester City, yüzde 0,3

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