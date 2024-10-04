Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY Euroleague'in ilk hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
THY Euroleague'de heyecan sürüyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Luka Banchi'nin ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.
VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 ekranlarından şifreli olarak yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!
- AFAD'dan Marmara'ya korkutan uyarı