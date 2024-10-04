Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY Euroleague'in ilk hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2024 Cuma, 10:37
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de heyecan sürüyor. 

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Luka Banchi'nin ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 ekranlarından şifreli olarak yayımlanacak.

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