Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Ralph Hasenhüttl'ın ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.
WOLFSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
WOLFSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
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