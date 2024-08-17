Bayern Münih kupada hata yapmadı!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:24

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında Bundesliga 2 ekibi Ulm ile karşılaştı. Donaustadion'da oynanan maçı Bayern 4-0 kazandı. Kompany'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 12 ve 14. dakikalarda Thomas Müller, 79. dakikada Coman ve 90+3. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Almanya Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.