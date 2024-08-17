Bayern Münih kupada hata yapmadı!

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında Bundesliga 2 ekibi Ulm'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:24
Bayern Münih kupada hata yapmadı!
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Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında Bundesliga 2 ekibi Ulm ile karşılaştı. Donaustadion'da oynanan maçı Bayern 4-0 kazandı. Kompany'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 12 ve 14. dakikalarda Thomas Müller, 79. dakikada Coman ve 90+3. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Almanya Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.


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