Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2024 Çarşamba, 11:42
Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Tommy Stroot'un ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.

Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLFSBURG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AOK Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLFSBURG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey Makedonyalı hakem Ivana Projkovska'nın yöneteceği karşılşaşma DAZN Women's Football YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

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