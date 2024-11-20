Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Tommy Stroot'un ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.
WOLFSBURG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
AOK Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
WOLFSBURG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey Makedonyalı hakem Ivana Projkovska'nın yöneteceği karşılşaşma DAZN Women's Football YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- AKP'den yanıt geldi!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- Enes ve Baran arasında 'halı' diyaloğu