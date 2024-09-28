Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 11:40
Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Gary O'Neal'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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