Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Gary O'Neal'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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