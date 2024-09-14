Nottingham Forest'tan Liverpool deplasmanında büyük sürpriz!

Hollandalı teknik adam Arne Slot yönetimindeki Liverpool, ilk mağlubiyetini iç sahada Nottingham Forest'tan aldıç

Nottingham Forest'tan Liverpool deplasmanında büyük sürpriz!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 20:26

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Nottingham Forest oldu.

Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.

Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.


Etiketler: #nottingham forest #liverpool #ingiltere #İngiltere Premier Lig
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