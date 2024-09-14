Nottingham Forest'tan Liverpool deplasmanında büyük sürpriz!
Hollandalı teknik adam Arne Slot yönetimindeki Liverpool, ilk mağlubiyetini iç sahada Nottingham Forest'tan aldıç
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Nottingham Forest oldu.
Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.
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