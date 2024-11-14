Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2024 Perşembe, 11:51
Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Ivan Jovanovic'in ekibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YUNANİSTAN - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Spyros Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YUNANİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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