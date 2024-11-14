Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Ivan Jovanovic'in ekibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
YUNANİSTAN - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Spyros Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
YUNANİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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