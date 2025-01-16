Galibiyet golünü atmıştı: Hamdallah'tan Fatih Terim'e 'sulu' şaka!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:01

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:01

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

FATİH TERİM'E SULU ŞAKA

Müsabakanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yaptı.

Maç içinde Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçrattı.

Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık verdi.

TARAFTAR TARAFINDAN KIRBAÇLANMIŞTI

Geçen sezon Al Hilal'in Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde Al Ittihad'ı 4-1 yenerek kupayı alması sonrası tribünlerde eşine az rastlanır bir görüntü ortaya çıkmıştı.

Maçın ardından taraftarlarla diyaloga giren Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah'ın su attığı attığı taraftar, yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurmuştu.

Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırılmıştı.

4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.