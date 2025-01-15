Fatih Terim'in takımı Al Shabab'da ilk ayrılık gerçekleşti!
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'da ilk ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı ekip, Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, tecrübeli futbolcu Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah beyazlılarda 1.5 sezon top koşturan Kolombiyalı ön libero, 41 maçta forma giydi.
Cuellar, Temmuz 2023'te Al Hilal'den 1 milyon 380 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Etiketler: #Gustavo Cuellar #fatih terim #Al Shabab
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