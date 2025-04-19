Galibiyet hasreti 3 maça yükseldi... Göztepe - Beşiktaş maçında kazanan çıkmadı! Göztepe 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 19.04.2025 - 18:05

Güncelleme: 19.04.2025 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ve Beşiktaş karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda 19.00'da başlayan mücadelede karşılıklı goller çıktı. Konuk takım, Rafa Silva'nın 10. dakikada attığı golle öne geçti. Ev sahibi takım, 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın golüyle cevap verdi.

Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Göztepe puanını 40 yaptı. Ligdeki son galibiyetini Galatasaray karşısında alan Beşiktaş ise puanını 49 yaptı.

Beşiktaş'ta sarı kart gören Masuaku cezalı duruma düştü.

Karşılaşmadan dakikalar | Göztepe 1-1 Beşiktaş

90' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy Masuaku'nun pasında ceza yayında çok güzel dönerek şutunu çıkardı ancak top kalenin sağından auta çıktı.

89' Göztepe'de Victor Hugo orta alanda Gedson'u formasından çekerek durdu ve sarı kart gördü.

86' Dennis'in ceza yayı sağ çaprazından sağ ayağıyla arka direğe açtı ortayı kaleci Mert doğru zamanda çıkarak iki hamlede kontrol etti.

84' Nazım Sangare sol kanattan arkaya doğru ortasını yaptı topa yükselen Victor Hugo kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

81' Beşiktaş'ta Tayyip Talha Chamberlain'in yerine oyuna girdi.

80' Göztepe'de tek golün sahibi İsmail oyundan çıkarak yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

80' Göztepe'de Tijanic yerine Matsuki oyuna girdi.

79' Göztepe'de Doğan Erdoğan yerini Victor Hugo'ya bıraktı.

74' Beşiktaş'ta Gedson sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeyi düşendi ancak savunmada Taha topu engelledi.

73' Göztepe'de Masuaku ile tartışan Kubilay Kanatsızkuş sarı kart gördü

73' Beşiktaş'ta Masuaku Kubilay'la yaşadığı tartışma sonucu sarı kart gördü.

68' Göztepe'de Taha yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çekti Mert Günok üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

67' NET KAÇTI! Göztepe atağında Romulo ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasını açtı. Kubilay penaltı noktasının ön bölgesinde kafa vuruşunu yaptı. Mert sağına uzandı ve topu çelmeyi başardı. Seken topu İsmail sol çaprazdan içeriye çevirdi. Kale sahasına açılam topta Kubilay arka direkta sağ ayağıyla içeriye çevirdi. Tijanic hareketlendi ancak dokunamadı.

63' Göztepe'de sakatlanan Bokele yerini Nielsen'e bıraktı.

62' BÜYÜK TEHLİKE! Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'in yaptığı ortada ceza yayına seken top Gedson'da kaldı. Gedson ceza sahası sol çaprazında boşta olan Chamberlain'e aradan ince gönderdi Chamberlain sağ ayağıyla vuruşunu yaptı kaleci Lis soluna gelen topu kurtarmayı başardı.

60' Göztepe'de Emersonn yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bıraktı.

60' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

59' Serbest vuruşu Tijanic kullandı. Ceza sahası solunda boş olan Romulo'ya aşırttı ancak hızlı giden top Romulo'yu aşarak auta çıktı.

55' Göztepe'de Doğan ceza sahası yayı gerisi sağından sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Kaleci Mert soluna gelen topu kontrol etmeyi başardı.

53' Bokele savunma ceza sahasındaki Romulo'ya nefis pas gönderdi topu kontrol ederek vurmaya hazırlanan Romulo'dan önce Emirhan topa dokunarak tehlikenin önüne geçti.

46' GOL | Göztepe'de Doğan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı Chamberlain topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı topa gelişine sol ayağıyla vuran İsmail Köybaşı Mert'in sağından topu ağlarla buluşturdu. Göztepe beraberliği yakaladı.

45' Masuaku savunma arkasına koşu gösteren Mustafa'yı düşündü ancak Lis yeniden kalesinden iyi bir zamanlamayla çıkarak topu uzaklaştırıyor.

41' GOL İPTAL! Rashica savunma arkasına sarkan Rafa Silva'yı çok güzel gördü kaleci Lis ile karşı karşıya kalan Rafa topu sağ ayağıyla köşeye bıraktı ancak yardımcı hakem bayrağını Rafa için kaldırdı. Karar ofsayt.

34' Göztepe'de Dennis savunma arkasına kaçan Emersonn'u gördü. Emersonn sol çaprazdan ceza sahası içinde şutunu çıkardı Mert son anda dokunarak topu çelmeyi başardı ancak pozisyon sonrasında bayrak Emersonn için havaya kalktı. Karar ofsayt.

33' Beşiktaş'ta serbest vuruşu Rashica sağ ayağıyla kullandı ön direğe sert bir şut gönderen Rashica'nın şutunu defans engelleyerek kornere yolladı.

26' Bokele kendi yarı sahasından koşu gösteren Romulo'ya nefis bir uzun top gönderdi. Topu harika kontrol eden Romulo Mert'in üstünden aşırttı ancak top direkten auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt.

22' Beşiktaş'ta serbest vuruşu Masuaku sağ kanattan sol ayağıyla kaleye yerden sert bir şekilde gönderdi. Savunma ön direkte topu uzaklaştırmayı başardı.

20' Rafa Silva ve Ogün Bayrak mücadeleye devam edecek.

19' Beşiktaş'ta Rafa Silva yerde kaldı. Oyun alanında tedavisi sürüyor.

16' Göztepe'de Doğan Erdoğan Mustafa ile girdiği mücadelede kafasına Mustafa'nın dizinin çarpması ile yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

14' ÜST AĞLARDA! Ogün'ün sağ kanattan sağ ayağıyla yaptığı ortaya yükselen Emersonn kafa vuruşunu çıkardı ancak top üst ağlarda.

13' DİREKTEN DÖNDÜ! Göztepe Tijanic yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çıkardı top sol direkten oyun alanına geri döndü.

10' GOL | Chamberlain derinlemesine sağ kanattaki Rashica'ya oynadı. Rashica içerde boşta olan Rafa Silva'ya sağ ayağıyla yerden bıraktı. Rafa Silva tekte sağ ayağıyla ayak içi şutunu çıkararak kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderiyor. Beşiktaş 1-0 önde!

9' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Emersonn topa vuruyor ancak top kısa düşüyor ve Svennson'da kalıyor.

8' Rafa Silva ceza yayından ceza sahası içinde koşu gösteren Rashica'yı düşündü ancak kaleci Lis çıkarak topun sahibi oluyor.

3' Anthony Dennis tedavisinin ardından yeniden sahada.

2' Göztepe'de Anthony Dennis yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.