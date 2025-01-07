Galibiyet hasreti kupada son buldu! Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u tek golle geçti!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 21:03

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

3.5 AY SONRA JOAO MARIO

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana sadece Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor maçında 1 asist yapan Joao Mario, Rafa Silva'ya yaptığı asistle 3.5 ay sonra Beşiktaş'ta ikinci skor katkısını yaptı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Sivasspor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.

Beşiktaş'ın ligde son oynadığı Rizespor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamlayan Mert Günok, Sivasspor karşılaşmasına da damga vuran isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, kalesinde önemli pozisyonlarda gol izni vermedi ve galibiyette önemli rol oynadı.