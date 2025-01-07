Galibiyet hasreti kupada son buldu! Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u tek golle geçti!
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.
3.5 AY SONRA JOAO MARIO
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana sadece Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor maçında 1 asist yapan Joao Mario, Rafa Silva'ya yaptığı asistle 3.5 ay sonra Beşiktaş'ta ikinci skor katkısını yaptı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Sivasspor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
Beşiktaş'ın ligde son oynadığı Rizespor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamlayan Mert Günok, Sivasspor karşılaşmasına da damga vuran isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, kalesinde önemli pozisyonlarda gol izni vermedi ve galibiyette önemli rol oynadı.
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