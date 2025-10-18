Galibiyet serisini 3 maça çıkardı... Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rizespor deplasmanına konuk oldu. Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Rizespor'un tek golü 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'den geldi.

Trabzonspor, 2019 yılından bu yana ilk kez Rizespor deplasmanında ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 20 yaptı. Rizespor, 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

90' Casper Hoejer Nielsen'in ortasında Samet Akaydın kafayı vurdu. Top kaleci Onana'da kaldı.

88' Rizespor, köşe vuruşunda gole yaklaştı. Loide Augusto'nun korner vuruşuna yaptığı kafa vuruşu, üstten az farkla auta gitti.

85' Trabzonspor'da Felipe Augusto oyundan çıktı, yerine Rayyan Baniya dahil oldu.

84' Trabzonspor'da Ernest Muci, sol kanattan topu sürdü, sağına çekerek kaleyi düşündü ancak top yandan dışarıya gitti.

80' Çaykur Rizespor kontratakla etkili olmaya çalışırken Pina topu kaparak tehlikeyi önledi.

76' Taylan Antalyalı önünde bulduğu topta ceza alanına girmeden kaleyi denedi. Top savunmadan dışarıya gitti.

75' Trabzonspor'da Ernest Muci ve Arif boşluk oyuna girerken oyundan alınan isimler Mustafa Eskhellaç ve Kazeem Olaigbe oldu.

70' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden art arda Taylan Antalyalı ve Taha Şahin kaleyi denedi. Taylan'ın şutu savunmadan döndü ardından gelen Taha'nın şutu direğin içinden sahaya geri döndü!

67' Çaykur Rizespor'da Loide Augusto ve Ali Sowe oyuna girdi. Oyundan çıkan isimler Emrecan Bulut ve Jurecka oldu.

64' Çaykur Rizespor'da Folcarelli'nin ayağına basan Jurecka sarı kart gördü.

62' Çaykur Rizespor'da Muhamed Buljubasic oyundan çıkarken yerine Taylan Antalyalı dahil oldu. Trabzonspor'da ise Bouchouari ve Zubkov oyuna girerken oyundan çıkan isimler Okay Yokuşlu ve Oulai oldu.

58' Rizespor yine sol kanattan geldi. Casper Hoejer ortasını yaptı. Kafayı Jurecka vurdu, top üstten farklı şekilde auta gitti.

56' Qazim Laci, sol kanattan içeriye ortaladı. Jurecka'nın ayağıyla yaptığı tehlikeli dokunuşu kaleci Andre Onana kontrol etti.

53' Emrecan Bulut driplingle topu taşıdı ve Trabzonspor ceza sahasına girdi. Savunmada Savic sakatlanma pahasına müdahaleyi yaptı. Rizespor korner kazandı.

47' Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut, yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

37' Çaykur Rizespor duran topta etkili geldi. Ancak Halil Umut Meler, Samet Akaydın'ın topa eliyle temas ettiğini belirtti.

35' OFSAYT! Çaykur Rizespor, savunma arkasına gönderilen topta Jurecka ile golü buldu. Ancak bayrak havada.

32' Halil Umut Meler, pozisyonun incelendiğini ve penaltı olmadığını ifade etti. Oyun devam edecek.

31' Stefan Savic ve Casper Hoejer Nielsen arasında Trabzonspor ceza alanında yaşanan ikili mücadele sonrası Çaykur Rizespor penaltı bekledi. Hakem VAR ile iletişim halinde olduğunu ifade etti.

27' GOL | Trabzonspor savunmasından büyük hata. Rizespor skoru 2-1'e getirdi. Savic'in geri pasında Batagov ve Onana topu birbirlerine bıraktı. Araya giren Jesurun Rak-Sakyi, kaleci Andre Onana'yı çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. Skor 2-1 oldu.

25' Emrecan Bulut topla mesafe kaetedip ara pasında Jurecka'yı düşündü. Ancak top direkt kaleci Onana'ya gitti.

20' GOL | Trabzonspor, Onuachu ile farkı ikiye çıkardı. Kullanılan serbest vuruşta Oulai ortayı yaptı. Paul Onuachu bildiğimiz kafa vuruşlarından birini yapıp topu ağlara yolladı.

17' Rizespor, savunma arkasına uzun bir top denedi. Emrecan Bulut'tan önce Andre Onana kalesini terk etti ve topu kontrol etti.

9' Trabzonspor hızlı atakla çok etkili geldi. Felipe Augusto sağ çaprazda topla buluştu, kaleyi denedi. Müthiş şut üst direkten geri döndü!

5' Çaykur Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Jesurun Rak-Sakyi şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

2' GOL | Trabzonspor maça golle başladı. Felipe Augusto, sol kanattan Olaigbe'nin içeri çevirdiği topta savunmadan seken topa ceza sahasının sağ köşesinden vurdu. Top, uzak direğin dibinden ağlara gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.