Karadeniz Fırtınası, Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirve yarışında “Ben de varım” dedi. Hâlâ daha kadroya yeni katılanlar olmasına karşın Fatih Tekke, takım olabilme yolundaki çabalarını oyuncularında görmenin keyfini ve heyecanını yaşıyor. Uğurcan Çakır’ın gidişine endişelen ve üzülen taraftarlar, Onana’nın gelişine ve kaledeki güvenine alkış tutuyor. Sanki yıllardır Trabzonspor’un kalesinde. Sadece o mu? Gelişiyle eleştirileri de beraberinde getiren 4 maç cezalı 19 yaşındaki Oulai bir başladı pir başladı. Atanla tutana orta alandan dik oynayan diğer isim Folcarelli’yle iyi ikili oluşturmasına karşın zirve yarışında bir 6 numaranın takıma katılması herkesin elini daha da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.

Henüz bekleneni veremeyen Zubkov’un yanı sıra gollerine devam eden Augusto ile Onuachu’nun milli aradan sonra daha da iyi olacakları inancını taşıyorum. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile oynayacağı maça kadar kayıpsız gelmek istiyor. Milli aranın ardından Karadeniz derbisinde Rizespor’la karşılaşacak Trabzonspor “Önce dostluk sonra 3 puan” diyor. Sonra evinde Eyüpspor’u ağırlayacak Karadeniz Fırtınası liderle İstanbul’da hakemlerin ön plana çıkmadığı sadece futbolun konuşulacagı bir maç dileğiyle kozlarını paylaşmak istiyor.