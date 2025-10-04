Hasan Al: 'Trabzonspor’un şu anda yapması gereken...'

Teknik direktör ve yorumcu Hasan Al, Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.

Hasan Al’ın yorumu şöyle:

"Öncelikle Başkan Ertuğrul Doğan'ı kutluyorum. Fatih Tekke'yi dinledi. Umut veren bir takım kurdu. Başta Oulai olmak üzere takımda bir çok yıldız adayı var. Elbette hata da yapıldı. Zaten hatasız transfer olmaz...

Bundan sonra yapılacak iş sabırla, kararlılıkla bu takımın arkasında durmaktır.

Oulai'yi başka kulüpler nasıl almadı. Trabzonspor nasıl aldı? Büyük bir şaşkınlık içindeyim. Trabzonspor bu oyuncunun hem performansından yararlanacak, hem de iyi para kazanacak.

Trabzonspor’un şu anda yapması gereken öncelikli iş takım savunmasını oturtmaktır. Zaman zaman çok basit hatalar yapılıyor. Bu da gereksiz özgüven kaybına neden oluyor.

Kötü bir ilk yarı izledik. Seyir zevki yüksek. Futbol kalitesi düşük. Trabzonspor maçın kontrolünü eline alamadı. Rakibe çok pozisyon verdi. Kendisi de çok girdi. İlk yarının en iyi oyuncusu 5 kurtarışla Onana idi. Orta alanlar devre dışı kaldı. Top bir o kalede bir bu kalede. Trabzonspor gibi bir takım işini bu şekilde asla sansa bırakmamalıdır. Güvenli bir oyun anlayışı geliştirmelidir.

Fatih Tekke devre arasında gerekli uyarıları yapmış olacak ki Bordo Mavililer ikinci yarıda kendine çeki düzen verdi. Oyunun kontrolünü eline aldı. Pas hatasını en aza indirdi. Rakibe oynayacak alan, topu kullanacak zaman bırakmadı.

Onuachu ile uğraşmak gerçekten çok zor. Forvet sağa sola düşen topları takip etse çok pozisyon yakalar. Rakip savunmayı adeta eziyor.

Augusto solda kayıptı. Ne zaman sağ tarafa geçti kendini buldu.

Zubkov büyük yetenek. Kendini oyuna verdiğinde önemli bir güç.

Falcoralli üzerine koymaya devam ediyor. Artık kazandığı topları rakip yarı alana taşıyıp üretici ilişki kurabiliyor. Gelişmeye açık.

Sol bekte Mustafa, Opoku karşısında çok zorlandı. İlk yarı en çok bu kulvarı kullandılar.

Pina, potansiyeli olan bir oyuncu. Oynadıkça üzerine koyacaktır.

Saviç ve Batagov ikilisi, Trabzonspor’un en sağlam bölgesi. Özellikle Saviç bu sezon bambaşka oynuyor. Takımda ki lider oyuncu eksikliğini kapatıyor. Zubkov'a attığı derinlemesine pasları benim diyen oyuncu atamaz.

Trabzonspor için şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Yeni inşaa edilen bir takım. Genç oyuncuların performanslarında inişler çıkışlar olur. Takım savunması ve takım hücumu oturdukça daha çok başarılı olacaktır. Bu başarının ölçüsününü de şimdiden kestirmek mümkün değil”