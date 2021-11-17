Galler - Belçika maçında kazanan çıkmadı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Galler ile Belçika 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 01:28
Galler - Belçika maçında kazanan çıkmadı
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Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun son hafta maçında Galler ile Belçika karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Belçika'nın golünü 12. dakikada Kevin de Bruyne atarken, Galler'in golü 32. dakikada Keiffer More'den geldi.

Bu sonucun ardından Galler puanını 15'e yükseltti ve play-off oynama hakkı elde etti. Dünya Kupası biletini daha önceden garantileyen Belçika ise 20 puana yükseldi.

Öte yandan Galler, play-off turunda Milli Takımımız'ın da rakipleri arasında yer aldı.


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