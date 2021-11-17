Galler - Belçika maçında kazanan çıkmadı
Dünya Kupası Elemeleri'nde Galler ile Belçika 1-1 berabere kaldı.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun son hafta maçında Galler ile Belçika karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Belçika'nın golünü 12. dakikada Kevin de Bruyne atarken, Galler'in golü 32. dakikada Keiffer More'den geldi.
Bu sonucun ardından Galler puanını 15'e yükseltti ve play-off oynama hakkı elde etti. Dünya Kupası biletini daha önceden garantileyen Belçika ise 20 puana yükseldi.
Öte yandan Galler, play-off turunda Milli Takımımız'ın da rakipleri arasında yer aldı.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Erdoğan'ın o sözlerinin altında ne var?