Galler - Belçika maçında kazanan çıkmadı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 01:28

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun son hafta maçında Galler ile Belçika karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Belçika'nın golünü 12. dakikada Kevin de Bruyne atarken, Galler'in golü 32. dakikada Keiffer More'den geldi.

Bu sonucun ardından Galler puanını 15'e yükseltti ve play-off oynama hakkı elde etti. Dünya Kupası biletini daha önceden garantileyen Belçika ise 20 puana yükseldi.

Öte yandan Galler, play-off turunda Milli Takımımız'ın da rakipleri arasında yer aldı.