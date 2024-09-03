Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:54

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:54

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

TÜRKİYE - GALLER MAÇINA NORVEÇLİ HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.