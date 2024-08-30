Galler ve İzlanda maçları öncesi... A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:34

Güncelleme: 30.08.2024 - 16:34

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

İşte A Milli Takım aday kadrosu: