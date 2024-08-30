Galler ve İzlanda maçları öncesi... A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:34
Galler ve İzlanda maçları öncesi... A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!
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A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

İşte A Milli Takım aday kadrosu:


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