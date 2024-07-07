A Milli Takım'ın vedası Avrupa basınında! 'İyi olanlar iz bırakır'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:23

A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenmesi, dünya basınında geniş yer buldu.

İşte dünya basınından manşetler:

NOS - Hollanda: "Hollanda takımı Türkiye karşısında direnç göstererek 20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale geri döndü."

"HİÇ KOLAY OLMADI"

DE TELEGRAAF - Hollanda: "Türkiye'ye karşı oynamak hiç de kolay değildi, zor bir maç oldu. Ama bu Hollanda takımı büyük bir karakteri olduğunu kanıtladı."

"İKİNCİ EV SAHİBİ ELENDİ"

EL PAIS - İspanya: "Coşkulu ve savaşçı bir Türkiye karşısında Hollanda zorlandı. Koeman'ın takımı Türk taraftarların coşkusuyla ısınan atmosferde çok çalışmak zorunda kaldı. Almanya'nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi."

"ARDA'NIN HAYALLERİ SON BULDU"

EL CONFIDENCIAL - İspanya: "Hollanda, Türkiye'yi beş dakikada yenerek Arda Güler'in hayaline son verdi. Hollanda-Türkiye buluşması, en keyifli geçen ve uzatmaya gitmeyen tek çeyrek final maçı oldu."

"ÇOK İYİ ETKİLEŞİMLERİ VARDI"

HLN - Belçika: "Bu turnuvada oyuncular ve taraftarlar arasında çok iyi bir etkileşim oluşturan Türkiye'ye karşı Hollanda zorlansa da kazanmayı başardı."

"AMANSIZ TÜRKİYE..."

THE GUARDIAN - İngiltere: "Koeman, oyuncularının duvara tosladığını gördü ve 1.98'lik toteme uzanarak Weghorst'u oyuna aldı. Onun girişi gidişatı değiştirdi ve amansız Türkiye'nin üstesinden geldiler."

"TÜRK ATEŞİ SÖNDÜ"

DAILY MAIL - İngiltere: "Hollanda, geriden gelip aldığı dramatik galibiyetle son dörde kalmayı başardı, Berlin'deki Türk ateşini söndürdü."

"HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ"

RMC SPORT - Fransa: "Hollanda'nın uzun süre geride götürdüğü karşılaşmada, De Vrij ve Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı goller altı dakikada her şeyi tersine çevirdi."

"ÇILGIN BİR MAÇ OLDU"

FOOT MERCATO - Fransa: "Hollanda çılgın bir maçta Türkiye'yi devirdi. Türkiye maça iyi başladı ve öne geçti ancak Portakallar reaksiyon göstererek geri döndü."

"TÜRKLER BAŞI DİK AYRILDI"

SPORZA - Belçika: "Hollanda sağlam durdu ve İngiltere'ye karşı yarı finaldeki yerini ayırttı. Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan başı dik ayrılıyor."

"PERİ MASALI SON BULDU"

CORRIERE DELLO SPORT - İtalya: "Montella'nın Türkiye'si De Vrij ve Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı gollerle elendi. Akaydın'ın golü Türkiye'nin Almanya'daki peri masalını sürdürmeye yetmedi."

"HEYECAN VERİCİ MAÇ"

SKY SPORT - Almanya: "Heyecan verici bir ikinci yarıyla Hollanda, Türkiye'yi geçerek yarı finale yükseldi. Sahanın en iyisi olan De Vrij'in performansı ve Verbruggen'in sonlardaki kurtarışları belirleyici oldu."

"ACI AYRILIĞA RAĞMEN GURUR"

DER WESTEN - Almanya: "Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türkiye'de, acı ayrılığa rağmen gurur hakim."

"YARI FİNALİ KAÇIRDILAR"

FRANKFURTER ALLGEMEINE - Almanya: "Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finali kaçırdı. Türkler, Hollanda karşısında kendi kalesine attığı golle kaybetti."

"MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR"

LA GAZZETTA DELLO SPORT - İtalya: "Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar. Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."

"6 DAKİKA YETTİ"

BILD - Almanya: "Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."

"HOLLANDA TERSİNE ÇEVİRDİ"

KICKER - Almanya: "Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."

"KENAN DENEDİ, SAMET ŞAŞIRTTI"

TUTTOSPORT - İtalya: "Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar."

"TÜRKİYE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ"

SPORTMEDIASET - İtalya: "Futbolun güzelliği, her şeyin birkaç dakika içinde değişebilmesidir: ilk yarıda baskın olan Türkiye, ikinci yarıda Hollanda tarafından yakalandı ve geçildi; Montella'nın takımı finalde eşitliği sağlamak için en az üç şans elde etti. Yılmayan Hollanda ikinci yarıda pes etmeyerek ve oyuncularının klasına güvenerek yarı finale yükseldi ancak Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda etti."

"HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR"

MARCA - İspanya: "Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di."

"ARDA GÜLER MARADONAVARİ... "

AS - İspanya: "De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı."