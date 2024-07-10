Weghorst'tan A Milli Takım'a büyük övgü!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:27

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:27

A Milli Takımımız'ı çeyrek finalde Avrupa Şampiyonası'nın dışına iten Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü Wout Weghorst, Ay yıldızlı ekibimizle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Weghorst "Türk Milli Takımı turnuvanın çok izlenen, heyecan veren ülkesi oldu. Özellikle Avusturya karşısında sergilediği futbol olağanüstüydü. Türk Milli Takımı yıldızlar ordusu gibiydi. Zaten çoğu Avrupa'nın en iyi takımlarında top koşturuyorlar" diye konuştu.

"İLK YARI GERİYE DÜŞÜNCE PANİĞE KAPILDIK"

Tecrübeli futbolcu çeyrek finaldeki Hollanda-Türkiye mücadelesi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"İlk yarıda 1-0 geri düşünce olunca paniğe kapıldık. İkinci yarıda olağanüstü oynadılar ama biz pes etmedik. Biz ilk yarıda yaptığımız hatayı Türk Milli Takımı karşısında telafi ettik ve başarılı olduk. Şampiyonanın en iyi file bekçisi Mert Günok. Kritik kurtarışlarıyla farkı önledi. Arda müthiş teknik. Hakan Çalhanoğlu orkestra şefi gibi. Fakat ikinci yarıda kendi sahalarına çekilmesi işimizi kolaylaştırdı."

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN TURNUVADA OYNADIĞI HER MAÇI FİNAL GİBİYDİ"

Weghorst, Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Türk taraftarlarının EURO 2024'e büyük renk kattığının altını çizerken "Türkiye bizimle oynanan çeyrek final mücadelesinde de muhteşem taraftarı ile evinde gibi oynadı. Atmosfer gerçekten çok etkileyiciydi. Şu unutulmasın Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonasının kalbi olarak damga vurdu. Her maçı final gibi oynadılar. Futbolda maalesef böyle fırtınalı mücadeleler oluyor. Türkiye fırtına gibi esti. 2024 Turnuvasında gol ve futbol resitali verdi" yorumunu yaptı.

"BEŞİKTAŞ'I UNUTMADIM"

Beşiktaş formasını giydiği yarım sezonluk süreçte 18 maça çıkıp 9 gol, 4 asistlik performansa imza atan 31 yaşındaki golcü siyah beyazlı takımı unutmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunu takip ediyorum. Beşiktaş taraftarları hala bana mesajlar yolluyor. Şu anda Burnley'de oynuyorum. Menajerim Fırat Tapan aracılığı ile çok önemli teklifler geliyor ama şampiyonanın tamamlanmasını bekliyorum. Takımın bırakmak istemiyor. Ama şartların ne olacağı belli olmaz. Türkiye bende iz bıraktı, orada çok güzel günlerim oldu"

İNGİLİZLER WEGHORST'TAN ÇEKİNİYOR

Yarı finalde Hollanda ile karşılaşacak İngiltere'de en çok korkulan isimlerin başında Weghorst geliyor. Weghorst hava topu hakimiyeti ve savunmacıları yıpratmasıyla dikkat çekiyor. Fiziğiyle oyun zekasını çok iyi derecede birleştiren Weghorst 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde de sonradan girdiği Arjantin karşısında 2 gol atarak maçı değiştiren isimdi.