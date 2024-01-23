Djiku ve Amartey'den iyi haber: Gana son 16 turunu zora soktu

Afrika Kupası B Grubu'nda Gana ile Mozambik 2-2 berabere kaldı. Gana bu sonuçla birlikte son 16'ya yükselme şansını zora soktu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 08:00
Djiku ve Amartey'den iyi haber: Gana son 16 turunu zora soktu
Abone Ol google-news

Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi.

Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

2-2 biten maçta Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda iki ayrı penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti.

Karşılaşmada Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken, Daniel Amartey 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Grubu 2 puan ve -3 averaj ile son sırada tamamlayan Mozambik turnuvaya veda ederken, 2 puan ve -1 averaj ile üçüncü sırada tamamlayan Gana şansını mucizelere bıraktı.

Gana’nın en iyi 4 üçüncü arasında yer alarak son 16 biletini alabilmesi için, C grubunda Kamerun-Gambiya maçının berabere bitmesi ve F grubunda Zambiya’nın Fas’a kaybedip, Tanzanya’nın da Demokratik Kongo’ya karşı en fazla berabere kalması gerekiyor.


Gana haberleri mozambik haberleri Afrika Kupası haberleri

İlgili Haberler

Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!

Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!
Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!

Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

En Çok Okunan Haberler