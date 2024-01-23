Djiku ve Amartey'den iyi haber: Gana son 16 turunu zora soktu
Afrika Kupası B Grubu'nda Gana ile Mozambik 2-2 berabere kaldı. Gana bu sonuçla birlikte son 16'ya yükselme şansını zora soktu.
Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi.
Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
2-2 biten maçta Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda iki ayrı penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti.
Karşılaşmada Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken, Daniel Amartey 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Grubu 2 puan ve -3 averaj ile son sırada tamamlayan Mozambik turnuvaya veda ederken, 2 puan ve -1 averaj ile üçüncü sırada tamamlayan Gana şansını mucizelere bıraktı.
Gana’nın en iyi 4 üçüncü arasında yer alarak son 16 biletini alabilmesi için, C grubunda Kamerun-Gambiya maçının berabere bitmesi ve F grubunda Zambiya’nın Fas’a kaybedip, Tanzanya’nın da Demokratik Kongo’ya karşı en fazla berabere kalması gerekiyor.
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