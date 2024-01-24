Gana'dan flaş karar: Daniel Amartey ve Alexander Djiku'nun hocası görevden alındı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:38

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:38

2023 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nu 2 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden Gana'da, teknik direktör Chris Hughton ile yollar ayrıldı.

Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Chris Hughton derhal geçerli olmak üzere görevinden alındı. Yönetim kurulu, teknik ekibin sözleşmesinin feshedilmesi yönünde de karar aldı. Önümüzdeki günlerde Gana Milli Takımı'nın gelecekteki yönüne ilişkin bir yol haritası sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

Chris Hughton



DJİKU VE AMARTEY ELENMİŞTİ

Grup maçlarına 2-1'lik Yeşil Burun Adaları yenilgisiyle başlayan Gana, Mısır ve Mozambik ile 2-2'lik skorlarla berabere kalmıştı.

Gana Milli Takımı'nın 2023 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Beşiktaş'tan Daniel Amartey de bulunuyordu.

İrlandalı teknik direkör, Şubat 2022'de başladığı görevde 12 maça çıktı. Hughton'ın teknik direktörlüğündeki Gana, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.