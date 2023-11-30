Ganalı futbolcu Fenerbahçe'yi seçme nedenini açıkladı!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:53

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:53

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, transferiyle ilgili konuştu.

İtalya merkezli Foot Mercato'ya konuşan başarılı savunmacı, Fenerbahçe'ye transfer olma nedenini açıkladı.

FENERBAHÇE'Yİ SEÇME NEDENİ

Sarı-lacivertlilerin projesini öven Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred ve Dominik Livakovic gibi üst düzey yeteneklerin takımda rekabetçi bir hava oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan Djiku, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer almasının tercih sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

Ganalı stoper, "Zaten Strasbourg'la bir turnuvada oynamıştım ve kısa vadede bunu tekrar deneyimlemek istedim" açıklamasını yaptı.