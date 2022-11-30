Gareth Bale Milli Takımı bırakmıyor!
Gareth Bale, İngiltere maçı sonrası yaptığı açıklamada Milli Takımı bırakmayacağını duyurdu.
İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'ndan elenen Galler'in yıldızı Gareth Bale, karşılaşmanın ardından konuştu.
33 yaşındaki Galli oyuncu maç değerlendirmesinde hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyerek, "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık ama buralara kadar geldiğimiz için gururluyuz. Başka hiçbir Galler takımı bizim gittiğimiz kadar ileriye gidemedi. Burada olmak için çok çalıştık ve şimdi de buradaki maceramız sona erdi" diye konuştu.
Turnuvanın ardından Milli Takımı bırakacağına dair dedikodularla ilgili de konuşan Bale, "Elimden geldiğince ve yapabildiğim kadar Galler için oynamaya devam edeceğim. Savaşmaya devam edeceğiz. Mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri için yeni bir savaş başlıyor olacak" diyerek Milli Takımı bırakmayacağını duyurmuş oldu.
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