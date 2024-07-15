Gareth Southgate: 'Hata yapmamızın nedeni...'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:14

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:14

EURO 2024 finalinde İngiltere, İspanya'ya 2-1 mağlup olarak kupaya uzanamadı. Karşılaşmanın ardından İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate açıklamalarda bulundu.

"TOPU YETERİNCE İYİ TUTAMADIK"

Üst üste iki final kaybettiklerini hatırlatan Southgate, "Bir final kaybetmek inanılmaz derecede zor. Öncelikle, İspanya'yı tebrik ederim. Turnuvanın en iyi takımı onlardı. Bu gece de iyi olan onlardı. Ancak oyuncularımız da inanılmazdı. Herkese inanılmaz geceler yaşattılar. Çaba, istek ve karakter açısından daha fazlasını veremezlerdi. Bu gece yeterli olamadık. Topu yeterince iyi tutamadık. Aslında, özellikle ilk yarıda iyi savunma yaptık, onların olasılıklarını sınırladık. Ancak gol yiyene kadar topu iyi kullanmadık. Sonrasında oyuna denge getirdik. Ancak turnuvadaki fiziksel sorunlar, uzatma süreleri ve bu gece topa sahip olma süremizin azlığının sonunda büyük bir bedel ödedik." dedi.

"GERÇEKTEN İNANILMAZDI"

İngiliz teknik direktör, "Hatalar yapmamızın nedeni bence bacakların tükenmeye başlamasıydı. Oyuncularım final maçını 85. dakikaya kadar zorladı. Gerçekten inanılmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.