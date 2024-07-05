Gareth Southgate'ten çok konuşulacak Bellingham açıklaması! 'Ailesiyle iletişim kurmaktan başka bir amacı yoktu'
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, tribünlere yaptığı hareket sonrası ertelemeli 1 maç men cezası alan Jude Bellingham ile ilgili konuştu.
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, tribünlere yaptığı hareket sonrası ertelemeli 1 maç men cezası alan Jude Bellingham ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Southgate yaptığı açıklamada, "Bu yaşta attığı harika gol inanılmaz bir adrenalin patlaması yaşatmıştır. O harekette Bellingham'ın ailesiyle iletişim kurmaktan başka bir amacı yoktu." dedi.
Kararın doğru olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Doğru bir karar verildi. Oyuncularla sürekli konuşuyorum ama Jude ile bu konuyu konuşma gereği duymadım. Soruşturmanın farkında ve zeki bir oyuncu." şeklinde konuştu.
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