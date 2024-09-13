Garry Rodrigues, Sivasspor'un yolunu tuttu
Sivasspor, Ankaragücü'nden Garry Rodrigues ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ankaragücü'nden ayrılan Garry Rodrigues ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: ''Net Global Sivasspor'umuz, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Net Global Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
PERFORMANSI
Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Ankaragücü'nde forma giyen Rodrigues, Trendyol Süper Lig'de toplam 106 maça çıktı. Deneyimli sol kanat oyuncusu çıktığı maçlarda toplam 19 gol 18 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması