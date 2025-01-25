Gazetecilere saldırdığı ileri sürülmüştü: Victor Osimhen'den iddialara yanıt!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 23:38

Güncelleme: 25.01.2025 - 23:38

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor maçı sonrası basına konuştu.

Gol sevincinin sebebi hakkında konuşan Osimhen, "Bizimle ilgili ajandaları olanlar ağlamaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLERE VURMADIM"

Öte yandan hafta içinde bir gazeteciye saldırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan Osimhen, "Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor. Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Onlara vurmak istesem yapardım" ifadelerini kullandı.