Gaziantep ALG Spor, Rose Bella'yı kadrosuna kattı

05 Ağustos 2022 Cuma, 23:32

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 18 Ağustos'ta Brann ile kritik bir maça çıkacak olan Gaziantep ALG Spor, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Gaziantep ALG Spor, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Arzu Karabulut'un ardından Kamerun Milli Takımı oyuncusu Rose Bella'yı kadrosuna kattı. Kamerun Milli Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu Rose Bella, ALG Spor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mariem Houij'ye yeni sözleşme, genç oyunculara profesyonel sözleşme

Gaziantep ALG Spor, geçen sezonun başarılı ismi Mariem Houij ile de sözleşme yeniledi. Gaziantep ekibi, altyapısından yetişen ve gelecek vaat eden iki oyuncusu Büşra Kılıç ve Serpil Nur Kavcı ile de profesyonel sözleşme imzalayarak iki genç oyuncuyu A takım kadrosuna dahil etti.

“Gücümüze güç kattık”

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Son olarak Arzu Karabulut'u kadromuza dahil etmiştik. Transfer çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kamerun Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Rose Bella'yı da kadromuza kattık. İyi bir oyuncu, takımımıza güç katacaktır. Ayrıca geçen sezon takımımızın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Mariem ile sözleşme uzattık. Altyapımıza yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Altyapı bizim olmazsa olmazımız. Genç, pırıl pırıl iki sporcumuzu A takımımıza dahil ettik. Gücümüze güç katıyoruz. Çünkü ülkemizi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil etmek istiyoruz. Brann maçına da çok az zaman kaldı. İlk maçı başarıyla geçip diğer maça odaklanacağız" diye konuştu.