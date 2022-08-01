Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Codi Miller'ı transfer etti
FIBA Europe Cup’taki temsilcilerimizden Gaziantep Basketbol Codi Miller’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Codi Miller'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçen sezon İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra takımında 34 maça çıkan oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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