Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis transfer etti

Yayınlanma: 30.09.2023 - 00:20

Güncelleme: 30.09.2023 - 00:20

Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.