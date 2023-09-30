Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis transfer etti
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.
Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!