Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis transfer etti

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 00:20
Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis transfer etti
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Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer ettiğini açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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Rolands Freimanis Gaziantep Basketbol Türkiye Basketbol 1. Ligi

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