Fenerbahçe Beko'dan Gaziantep Basketbol'a 50 sayılık fark

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:51
Fenerbahçe Beko'dan Gaziantep Basketbol'a 50 sayılık fark
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi.

Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 100-50'lik skorla kazandı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6

Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 33-12

Devre: 53-24

3. Periyot: 76-36


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