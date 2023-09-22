Gaziantep FK, 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 74. dakikada Denis Draguş ve 90+5'te Albian Ajeti kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, İstanbulspor 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, İstanbulspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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