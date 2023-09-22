Gaziantep FK, 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 22:26

Güncelleme: 22.09.2023 - 22:26

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 74. dakikada Denis Draguş ve 90+5'te Albian Ajeti kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, İstanbulspor 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, İstanbulspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.