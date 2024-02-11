Gaziantep FK, 7 maç sonra kazandı!

Gaziantep FK, İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Marius Sumudica'nın ekibi ligde 7 maç sonra galibiyet aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:02
Gaziantep FK, 7 maç sonra kazandı!
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Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Gaziantep FK, 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 60'ta Denis Dragus ile uzatma dakikalarında Deian Sorescu attı. Dragus, ikinci golünü penaltıdan attı. İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'tan geldi.

İstanbulspor'da golü atan Loshaj, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde tam 7 hafta sonra galibiyet aldı. Sumudica'nın ekibi 27 puana yükseldi. İstanbulspor, 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.


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