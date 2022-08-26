Gaziantep FK, Antalyaspor'u 5 golle yıktı!

26 Ağustos 2022 Cuma, 23:16

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 5-2'lik skorla kazandı.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 28. dakikada Joao Figueiredo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Haji Wright 30. dakikada durumu 1-1 yaptı. Amerika futbolcu, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu Antalyaspor lehine 2-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda golleri arka arkaya bulan Gaziantep FK, önce Joao Figueiredo 54. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Ev sahibi ekip, 58. dakikada Tomas Pekhart'ın golüyle 3-2 öne geçti. Hızını kesmeyen Gaziantep FK, 67. dakikada Angelo Sagal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 73. dakikada Joao Figueiredo oldu. Brezilyalı futbolcu, bu golüyle yeni sezondaki ilk hat-tricki gerçekleştirmiş oldu.

Ev sahibi Gaziantep FK, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor, 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.